Глава МИД Азербайджана рассказал генсеку ВТО о возможностях для туризма на освобожденных землях

7 сен. 19:51

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Испанию встретился с генеральным секретарем Всемирной туристской организации Зурабом Пололикашвили. Об этом рассказали в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Байрамов подчеркнул, что Баку придает важное значение развитию туризма, указал на значимость в этом контексте сотрудничества с Всемирной туристской организацией.

Дипломат рассказал, что в Азербайджане ведется масштабная работа по развитию инфраструктуры туризма, сообщил, что Азербайджан заинтересован в расширении возможностей образования и обучения в области туризма. Он также проинформировал Пололикашвили о возможностях в сфере туризма на освобожденных территориях Азербайджана.

Генсек ВТО свою очередь указал на высокий потенциал развития туризма в Азербайджане и в регионе, подчеркнул готовность к реализации совместных проектов, организации мероприятий. В частности, была отмечена важность реализации совместно с Госагентством по туризму Азербайджана и соответствующими структурами программ в области образования и инноваций.

Байрамов и Пололикашвили также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.