Британец выиграл в лотерею $126 млн

7 сен. 18:45

Житель Британии выиграл в лотерею £110 млн ($126,5 млн), он уже заявил права на приз, передает телеканал Sky News.

По его данным, счастливчик представил свой билет, в котором он угадал все семь чисел лотереи EuroMillions, в том числе и два счастливых звездных номера.

Согласно правилам лотереи, после выплаты выигрыша победитель должен решить, хочет ли он, чтобы его имя предали огласке. Если он не изъявит такого желания, то информация относительно части страны, где был куплен билет, раскрываться не будет.