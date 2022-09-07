СМИ: США могут приостановить переговоры по СВПД до ноября

7 сен. 18:38

США могут отложить переговоры о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе как минимум до ноября. Об этом пишет израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на европейский дипломатический источник.

По его данным, администрация США намерена приостановить обсуждение восстановления СВПД до проведения промежуточных выборов в Конгресс США, намеченных на ноябрь 2022 года.

Согласно законодательству США, Конгресс должен быть уведомлен за 30 дней о возможных планах по отмене санкций с Ирана, таким образом, "потенциально непопулярное соглашение было бы внесено в повестку в середине октября, совсем незадолго до выборов 8 ноября", пишет издание.

Источники отмечают, что президент США Джо Байден предпочтет избежать такого сценария" и отложит дебаты по иранской сделке на более поздний срок, передает ТАСС.

Напомним, в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США вышли из СВПД, сославшись на нарушение Тегераном договоренностей. Иран в ответ стал обогащать уран выше дозволенного уровня. С апреля 2021 года Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.