Госдума запретит пропаганду "чайлдфри" среди детей?

7 сен. 18:26

Заксобрание Башкирии и депутаты Государственной думы Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева внесли в ГД законопроект о запрете пропаганды среди несовершеннолетних идеологии бездетности, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Поправки могут быть внесены в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Распространять среди детей нельзя будет информацию, "пропагандирующую добровольный отказ от рождения детей и идеологию бездетности".

Как утверждают авторы инициативы, на сегодня широкое распространение среди молодежи в РФ получила зарубежная идеология "чайлдфри", сторонники которой распространяют идеи, закладывающие основу деструктивного социального поведения, которое базируется на добровольном отказе от деторождения - а это противоречит традиционным семейным ценностям и госполитикой РФ.

"В существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения "чайлдфри", ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения", - сказано в пояснительных материалах.