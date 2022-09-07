В Кисловодске отремонтируют санаторий, построенный в 30-е годы XX века

7 сен. 17:59

В Кисловодске до 2027 года отремонтируют санаторий имени Орджоникидзе, построенный в 1938 году. Об этом сообщил 7 сентября глава курорта Евгений Моисеев.

Он подчеркнул, что на работы будет направлено 8 млрд рублей. "Проект ремонта будет готов в начале 2023 года", - добавил Моисеев.

Глава Кисловодска рассказал, что в рамках работ планируется реконструировать второй, третий и лечебный корпусы, а также знаменитую Леонидовскую лестницу. Кроме того, будет благоустроена прилегающая территория и обновлена инфраструктура, передает ТАСС.