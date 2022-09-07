ВОЗ: смертность от COVID-19 во всем мире сократилась на 80%

7 сен. 17:41

Число смертей от коронавируса COVID-19 во всем мире продолжает снижаться. Об этом заявил на пресс-конференции 7 сентября генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Глобальный всплеск заболеваемости и смертности продолжается. Это очень обнадеживает, но у нас нет никаких гарантий продолжения этой тенденции", - цитирует его РИА Новости.

По словам главы ВОЗ, с февраля 2022 года еженедельное количество смертей упало на 80%.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 606 млн, из них более 6,5 млн человек скончались.