МАГАТЭ: Иран накопил достаточно урана для создания ядерного оружия

7 сен. 17:36

Иран нарастил запасы обогащенного до 60% урана до 55,6 кг - этого количества может хватить для создания ядерного оружия, пишет агентство Reuters, ссылаясь на попавший в его распоряжение отчет МАГАТЭ.

В документе говорится, что теоретически можно создать ядерную бомбу, имея 42 кг обогащенного до 60% урана.

Это означает, что Тегеран уже превысил достаточные для разработки оружия объемы.

Кроме того, в отчете сказано, что ИРИ все еще не предоставил МАГАТЭ объяснений относительно частиц урана на незадекларированных ядерных объектах.