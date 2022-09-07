Красивая дата станет счастливой для 180 пар ставропольских молодоженов

7 сен. 17:13

Предстоящая красивая дата – 9 сентября, 09.09, станет счастливой для долее 180 пар молодоженов Ставрополья, - сообщает пресс-служба краевого управления ЗАГСа.

В этот день соединится брачными узами 181 пара - такое число желающих было зафиксировано к первому месяцу осени. В минувшем месяце самой востребованной датой было 20 августа.

Всего за лето 2022-го на Ставрополье зарегистрировали брак 5050 влюбленных. На август пришлось около 1,9 тыс записей актов бракосочетания, а в "красивые" даты поженились более 500 пар. Самому старшему жениху - 85 лет, а его невесте исполнилось 74 года.