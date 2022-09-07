Клинтон рекомендовала ЕС следовать курсу антироссийских санкций во вред себе

7 сен. 16:46

Евросоюз должен продолжать режим антироссийских санкций, несмотря на их вред, заявила бывшая глава Госдепа США Хиллари Клинтон.

"Я не сомневаюсь, что для многих стран Европы придерживаться режима санкций против России несколько тяжелее, чем для США, например в части ущерба для энергетического сектора. Мы должны продолжать поддерживать Украину и оставить в силе ограничения против России", - сказала она в интервью немецкому изданию Weit.

По словам Клинтон, необходимо продолжать проводить антироссийский курс, "пока русских не остановят".