Эрдоган: Турция будет всесторонне развивать сотрудничество с Сербией

7 сен. 16:39

Турция готова довести товарооборот с Сербией до $5 млрд в год, - заявил сегодня в Белграде президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.

"За последние 10 лет объем турецких инвестиций в Сербию вырос с $1 млн до $400 млн, а число турецких компаний в балканской стране превысило 1300", - сказал он, напомнив: по итогам 2021 года товарооборот с Сербией увеличился на 33% и приблизился к отметке $2 млрд, - передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Также в ходе переговоров с Вучичем обсуждена также региональная проблематика, в том числе процессы в Боснии и Герцеговине. Президент Турции прокомментировал и тему напряженности в отношениях между Сербией и Косово.

"Последний виток напряженности остался позади. Надеюсь, что эта позитивная атмосфера сохранится. Эскалация не отвечает интересам народов Балканского региона", - сказал Эрдоган.

Власти двух стран также приняли решение о упрощении визового режима и начале взаимных поездок на основе удостоверений личности. "Сербия станет шестой страной, с которой Турция подписала подобное соглашение", - отметил Эрдоган, выразив надежду на то, что турпоток из Сербии в Турцию в 2022 году впервые превысит 300 тыс человек.