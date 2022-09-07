Аксенов: крымские хранилища газа заполнены на 98%

7 сен. 16:33

Приостановлена работа на трех платформах "Черноморнефтегаза", чья инфраструктура в Черном море подверглась атакам Украины летом, но несмотря на это хранилища заполнены на 98%. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Сегодня провел рабочую встречу с генеральным директором ГУП РК "Черноморнефтегаз" Александром Борисовичем Кузнецовым. Несмотря на приостановку работы на трех шельфовых платформах, предприятие готово и дальше обеспечивать жителей Крыма природным газом. На сегодняшний день в крымских хранилищах находится 1,308 млрд кубических метров газа - 98% от объема, заполнение завершится до 13 сентября", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале

По его словам, цена газа для крымчан останется на прежнем уровне в течение двух лет.