Саммит "Россия-Китай-Монголия" примет Узбекистан

7 сен. 16:03

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время в Узбекистане состоится встреча с монгольским коллегой, а также пройдет трехсторонний саммит глав России, Китая и Монголии.

"Совсем скоро в Узбекистане планируется встреча с президентом Монголии, где у нас намечен и трехсторонний саммит с участием председателя Китайской народной республики", - сказал он на встрече с премьером Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

Напомним, Владимир Путин примет участие в саммите ШОС, который пройдет 15-16 сентября в Самарканде.