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Саммит "Россия-Китай-Монголия" примет Узбекистан

Саммит &quot;Россия-Китай-Монголия&quot; примет Узбекистан

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время в Узбекистане состоится встреча с монгольским коллегой, а также пройдет трехсторонний саммит глав России, Китая и Монголии.

"Совсем скоро в Узбекистане планируется встреча с президентом Монголии, где у нас намечен и трехсторонний саммит с участием председателя Китайской народной республики", - сказал он на встрече с премьером Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

Напомним, Владимир Путин примет участие в саммите ШОС, который пройдет 15-16 сентября в Самарканде.

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