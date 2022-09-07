Саммит "Россия-Китай-Монголия" примет Узбекистан

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время в Узбекистане состоится встреча с монгольским коллегой, а также пройдет трехсторонний саммит глав России, Китая и Монголии.
"Совсем скоро в Узбекистане планируется встреча с президентом Монголии, где у нас намечен и трехсторонний саммит с участием председателя Китайской народной республики", - сказал он на встрече с премьером Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.
Напомним, Владимир Путин примет участие в саммите ШОС, который пройдет 15-16 сентября в Самарканде.