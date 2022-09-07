РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Ветер и сильные ливни обесточили около 50 сел Дагестана

Ветер и сильные ливни обесточили около 50 сел Дагестана

Сильный ветер и ливни, обрушившиеся на Дагестан, оставили без электричества десятки сел региона, - сообщает Минэнерго республики.

"Обрывы проводов и замыкания из-за сильных ливней и ветров вызвали перебои в работе энергообъектов в 50 населенных пунктах республики, где проживает порядка 60 тыс жителей", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Сейчас повреждения линий электропередач на местах устраняют бригады энергетиков, они оснащены всеми необходимыми материалами и оборудованием, - отмечается в сообщении.

870 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version