Европу ждет "полярная зима"

7 сен. 16:05

Президент Сербии Александр Вучич выразил уверенность в том, что если Запад считает, что легко может победить РФ военным путем, то Европу ждет не только холодная, но и "полярная" зима.

"Эта зима для всех нас будет очень холодной. А если вы внимательно слушали, думаю, что следующая зима станет полярной для всей Европы. Потому что кажется - никто не желает решения, и… боюсь, что все ожидают поражения другой стороны, а не компромисса. Если правда думаете, что сможете легко победить Россию военным путем, нам остается хорошо подготовиться к холодной и к полярной зиме", - сказал Вучич он на совместной пресс-конференции с турецким лидером Тайипом Эрдоганом.

Ранее сообщалось, что турецкий лидер прибыл с официальным визитом в Белград, где провел переговоры с сербским президентом.