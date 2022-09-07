Казахстанским педагогам поднимут зарплату

7 сен. 15:54

Воспитателям детским садов, преподавателям школ и колледжей, а также специалистам системы дополнительного образования Казахстана увеличат заработную плату на 25% с 1 января следующего года, сообщил глава департамента финансов и бюджетного планирования Минпросвещения Галымжан Молдаш.

Напомним, зарплата педагогов с января 2020 года ежегодно повышается на 25% по поручению президента республики Касым-Жомарта Токаева.

"Ежегодное повышение зарплаты учителей дает положительный эффект. В профессию педагога стали приходить лучшие выпускники школ. Средний балл ЕНТ поступающих значительно увеличился, и в разы выросло количество обладателей знака "Алтын белгі", поступающих на педагогические специальности", - цитирует его Sputnik Казахстан.