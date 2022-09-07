Британия содрогнулась от участия Путина на учениях "Восток-2022"

7 сен. 15:41

Участие президента РФ Владимира Путина и главы Минобороны Сергея Шойгу на стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" дало понять, что российская армия находится в полной боевой готовности, заявила журналистка британского издания Mirror Ханна Левен.

Ранее телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором Путин и Шойгу с улыбкой отреагировали на доклад замминистра Юнус-Бека Евкурова. Действие проходило в наблюдательном пункте на приморском полигоне Сергеевский.

"Путин на учениях "Восток-2022" дал понять, что российские военные продолжают действовать в штатном режиме, параллельно участвуя в специальной военной операции на Украине", - автор статьи.