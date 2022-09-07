Эрдоган оценил политику Запада по Украине

7 сен. 15:33

Запад придерживается неверного политического курса на украинском направлении, выразил мнение президент Турции Тайип Эрдоган.

По его словам, эта политика нацелена на провокацию. "Я могу сказать очень четко, что не считаю отношение Запада (к украинской проблеме) правильным. Потому что есть Запад, который проводит политику, основанную на провокациях", - сказал глава турецкого государства в ходе пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем в Белграде.

Эрдоган подчеркнул, что Турция придерживается сбалансированной политики по Украине.