РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Эрдоган оценил политику Запада по Украине

Эрдоган оценил политику Запада по Украине

Запад придерживается неверного политического курса на украинском направлении, выразил мнение президент Турции Тайип Эрдоган.

По его словам, эта политика нацелена на провокацию. "Я могу сказать очень четко, что не считаю отношение Запада (к украинской проблеме) правильным. Потому что есть Запад, который проводит политику, основанную на провокациях", - сказал глава турецкого государства в ходе пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем в Белграде.

Эрдоган подчеркнул, что Турция придерживается сбалансированной политики по Украине.

1005 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version