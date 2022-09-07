В обновленное село Алгалы вернулись еще 63 его жителя

7 сен. 15:28

В освобожденное от армянской оккупации село Агалы Зангиланского района Азербайджана, отстроенное на основе концепции "Умное село", возвращаются его жители – так, сегодня, 7 сентября, из городка "Зангилан" в селе Масазыр Абшеронского района сюда отправилась очередная группа вынужденных переселенцев.

"Мы очень счастливы, потому что возвращаемся в родной край. Сколько лет мы ждали этого дня! Я благодарен за этот день президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанской армии, матерям и отцам шехидов. Мне довольно сложно выразить ту радость, которую я испытываю", - рассказал уроженец села Шихнасиб Махмудов, передает Тренд.

"Я с нетерпением ждал того дня, когда перееду в наше село. Наконец этот день настал. Выражаю благодарность Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и азербайджанской армии за эту подаренную нам радость", - поведал Мухаммед Мансумов, который тоже сегодня возвращается на родину.

Сегодня в село Агалы переселяются еще 63 человека – члены 12 семей, всего до 9 сентября сюда переедут 25 семей.

Дальнейшее переселение будет продолжаться по графику.