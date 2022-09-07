В Бразилии будут наказывать за iPhone

7 сен. 15:24

Руководство Бразилии оштрафовало компанию Apple и запретило сбыт смартфонов бренда без зарядных устройств в комплекте, пишет издание Appleinsider.

Минюст страны уже выписал постановление о штрафе в размере 12 274 500 реалов. Кроме того, сотрудники ведомства аннулировали регистрацию на продажу телефонов Apple без зарядника в комплекте. Таким образом, компанию лишили прав на продажу аппаратов серии iPhone 12 и более новых устройств в стране.

Отмечается, что министерство может вновь оштрафовать в случае возобновления Apple продажи смартфонов без бесплатных аксессуаров вопреки запрету. Также подчеркивается, что компания не смогла убедить властей, что адаптер не является обязательным в комплекте.

В заключение авторы статьи заявляют, что Apple придется либо остановить продажу продукции в Бразилии, либо изменить комплект для региона. В прошлом году власти Сан-Паулу заставили компанию Тима Кука продавать аппараты iPhone 12 с зарядным устройством в комплекте.