Убийцу из Цхинвала спустя 21 год нашли во Владикавказе

7 сен. 15:10

Спустя 21 год осетинские полицейские задержали во Владикавказе убийцу из Южной Осетии, - сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Убийство произошло в Цхинвале в 2001 году. Злоумышленник из пистолета выстрелил в голову 22-летнему парню, и это ранение оказалось смертельным. Преступник от правоохранителей тогда скрылся, - передает "АиФ-Ставрополье".

Полицейские установили, что подозреваемый прячется на Кубани и Северной Осетии, его объявили в международный розыск, после чего задержать мужчину удалось во Владикавказе.

Сейчас обвиняемого готовят к экстрадиции в Южную Осетию.