Россия расширила санкции против Евросоюза

7 сен. 14:38

МИД России внесло высшее военное руководство Европейского союза и других лиц в санкционный список в качестве ответных мер на персональные санкции, которые были введены ЕС.

"В ответ на очередные ограничительные меры против российских физических и юридических лиц принято решение о расширении списка представителей институтов ЕС и его стран-членов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что также в список вошли высокопоставленные сотрудники министерств обороны стран – членов Европейского союза, представители европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, которые причастны к поставкам вооружения на Украину.