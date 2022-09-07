В Дагестане дан старт Гамзатовскому литературному фестивалю

7 сен. 14:35

В Дагестане сегодня стартовал тридцать шестой по счету Международный Гамзатовский литературный фестиваль "Дни белых журавлей", - сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.

"Главное литературное событие началось с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику народному поэту Дагестана Расулу Гамзатову, расположенному во дворе Театра поэзии, и осмотра фотовыставки "Поэт аула и планеты", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Сегодня же начнет свою работу Пленум Союза писателей России во главе с председателем Союза писателей России Николаем Ивановым, в котором примут участие поэты, писатели и переводчики из разных регионов страны и из-за рубежа.

"Традиционное мероприятие даст старт празднованию 100-летия со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова", - добавил собеседник агентства.

В честь 100-летия поэта Расула Гамзатова в Театре поэзии в Махачкале открылась и фотовыставка "Поэт аула и планеты", в экспозицию которой вошли и популярные фотографии, так и незнакомые, периода конца 1950-1970 годов.

"Это удивительные, радостные, очень экспрессивные, эмоциональные фотографии, на которых замечательный Расул, приглашающий друзей, в кругу семьи, в горах с горцами. Эта замечательная выставка называется "Поэт аула и планеты", - рассказала директор Театра поэзии Елена Гарунова.

На выставке представлены 30 фотографий с Гамзатовым, членами его семьи, друзьями и известными людьми, - добавила она.