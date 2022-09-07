Москва примет фестиваль "Руками женщины"

7 сен. 14:22

Стартовал приём заявок на 4-й Международный Фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел "Руками женщины", который пройдет в Москве с 2 по 4 декабря.

В рамках фестиваля состоятся показы мод, фото-выставки, мастер-классы и нетворкинги с привлечением российских и международных экспертов. Также будут выбраны лауреаты и победителей, чье творчество затем представят на зарубежным площадках. Участниками могут стать компании, организации, мастера, художники, дизайнеры. С условиями регистрации можно ознакомиться на сайте проекта, рассказали в правительстве Ставропольского края.

Цель фестиваля – показать национальный колорит народов России через ремесла, декоративно-прикладное искусство, национальные костюмы и традиции.