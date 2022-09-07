Кибератака разорвала дипотношений Албании и Ирана

7 сен. 14:17

Тирана разрывает дипломатические отношения с Тегераном, сообщил албанский премьер Эдди Рама.

"Совет министров принял решение в пользу разрыва дипломатических отношений с Исламской Республикой Иран, оно вступает в силу немедленно", - цитирует премьера-пресс-служба правительства.

Посольству направлено официальное уведомление о том, что все работники диппредставительства обязаны покинуть Албанию в течение 24 часов.

В качестве причины разрыва отношений в Албании назвали кибератаку на правительственные компьютерные системы, вину за которую Тирана возложила на Иран.