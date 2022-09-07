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Ростуризм предложит МИД РФ запустить электронную визу для интуристов

Ростуризм предложит МИД РФ запустить электронную визу для интуристов

Ростуризм предложит главе МИДа РФ Сергею Лаврову запустить электронную визу в Россию для жителей 52 стран, в том числе европейских, сообщила глава ведомства Зарина Догузова на полях Восточного экономического форума.

"Что касается Европы, мне кажется, что была отличная инициатива с электронной визой. Я буду предлагать Сергею Викторовичу Лаврову запустить электронную визу для всего перечня стран, который планировался изначально. Там было 52 страны, в том числе все европейские", - рассказала она, передает РИА Новости.

Глава Ростуризма проведет встречу с Лавровым на следующей неделе. "Я думаю, нам предстоит очень интересная, плодотворная встреча", - добавила Догузова.

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