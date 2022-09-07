Узбекистан поможет Казахстану с лесными пожарами

7 сен. 14:07

Ташкент предложил Казахстану помощь в ликвидации лесных пожаров в Костанайской области, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Ранее президенты двух стран обсудили двустороннее сотрудничество в ходе телефонного разговора.

"В начале разговора глава нашего государства выразил слова поддержки лидеру Казахстана в связи с лесными пожарами на территории Костанайской области, а также подчеркнул готовность оказать необходимую помощь в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - сказано в сообщении.

Главы государств также рассмотрели вопросы укрепления двусторонних отношений, а также расширения практического взаимодействия в приоритетных направлениях двустороннего сотрудничества.

Кроме того, Токаев и Мирзиеев обменялись мнениями по региональной проблематике и обсудили предстоящий саммит ШОС в Самарканде.