Запад или Россия: на чьей стороне Эрдоган?

С началом спецоперации России на Украине мир разделился на три части. Одни поддержали Запад и Украину, другие – Россию, а третьи остаются нейтральными. В этом длинном списке стран самый большой вопрос вызывает Турция. Союзники по НАТО считают, что она предала альянс, а их противники из российского лагеря говорят, что Эрдогану доверять нельзя. Так на чьей же стороне Реджеп Тайип Эрдоган в этом кризисе?

Для того, чтобы лучше понять позицию Турции, разделим ее действия на две части: пророссийские и антироссийские. В конце мы поймем, что из этого перевешивает.

Начнем с вещей, не совсем приятных Москве. Турецкий МИД сначала осудил признание Россией ДНР и ЛНР, а 24 февраля Эрдоган раскритиковал старт спецоперации. С первых дней конфликта Турция начала оказывать гуманитарную помощь Украине, и были даже сообщения о поставках вооружения и беспилотников. Хотя позже в МИД Турции пояснили, что "Байрактары" Киев купил не у турецкого государства, а у частной компании. Кроме того, Турция продолжила участвовать в Крымской платформе, и на ней помощник Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что если Киев и Москва подпишут мирный договор, то России придется расстаться с Крымом.

Из экономических моментов также время от времени появлялись вбросы о том, что Анкара торгуется с Вашингтоном и готова на определенных условиях присоединиться к антироссийским санкциям. Причем об этом сообщала американская сторона. Последнее из неприятного – на днях турецкие СМИ сообщили, что Турция ищет замену российскому газу, и такой заменой может стать американский СПГ.

Теперь рассмотрим позитивные моменты. Начнем с экономики. В отличие от стран НАТО, Турция до сих пор не ввела ни одной санкции против России. Анкара, наоборот, увеличила объемы бизнеса. Она покупает больше российского топлива и вышла по этому показателю на третье место в мире. Турция не только не соблюдает, а помогает российским компаниям обходить санкции Запада. Отсюда рекордный товарооборот между Россией и Турцией в текущем году. Если все будет развиваться именно так, то к концу года он достигнет $50 млрд – такого никогда не было в истории. Касательно же санкций Эрдоган совсем недавно заявил, что они наносят вред и странам Запада, и ближайшей зимой их ждут серьезные проблемы. Турция также выступает за переход в торговле в национальных валютах и желает вступить в БРИКС.

Теперь о политике. Да, официально, Турция поддерживает территориальную целостность Украины, но в разборе конфликта она признает фатальные ошибки Запада. Ибрагим Калын прямо заявил, что причина конфликта – расширение НАТО на восток на протяжении 30 лет. После этого лично Эрдоган раскритиковал США и Европу за их неподобающее отношение к Владимиру Путину. "Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите", — заявил тогда турецкий лидер.

Из руководителей стран НАТО Эрдоган – единственный, кто лично встречался с Путиным после начала спецоперации. Он по-прежнему с уважением относится к интересам России и к Путину лично, не опускается до русофобии и оскорблений. Кстати о русофобии - еще в марте, когда в Европе начали травлю русских балетов и театров, председатель правящей в Турции партии сказал, что неправильно запрещать русскую культуру и разжигать ненависть к гражданам этой страны.

Если поставить на чашу весов аргументы за и против Турции, то мы видим, что плюсы перевешивают. Из негативного мы выделим только словесное осуждение спецоперации, поставки оружия и позиция по Крыму. От поставок БПЛА официальная Анкара фактически открестилась. Что касается отказа от газа и присоединения к санкциям, то это пока лишь вбросы, и они не соответствуют реальности. Список позитива длинный: увеличение торговли, переход на лиры и рубли во взаиморасчетах, критика русофобии, уважение к Путину, осуждение политики НАТО и так далее.

К положительному можно добавить зерновую сделку и переговоры по конфликту. Сделку о вывозе украинского зерна Россия заключила при посредничестве Турции – благодаря ей должны быть сняты санкции против экспорта продовольствия из России, что повысит имидж Москвы в странах, зависящих от импорта пшеницы. Что касается переговоров между делегациями России и Украины, то самый результативный раунд прошел в конце марта в Стамбуле, и его открывал Эрдоган. В отличие от западных стран, Турция пытается делать все, чтобы как можно быстрее прекратить кризис на Украине и чтобы он не привел к фатальным последствиям, например, в виде катастрофы на Запорожской АЭС. Эрдоган оставляет в силе предложение провести личную встречу Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского.

Понятно, что в своей политике Турция действует не для того, чтобы больше понравиться России, а не Западу. Турция - полноценно независимое государство, и на первом месте у нее стоят собственные политические и бизнес-интересы. Однако из набора шагов, которые предприняло правительство Эрдогана, можно сделать вывод, что Турция точно не на стороне Запада и точно не настроена против России. А в экономическом плане от действий Турции в плюсе оказывается явно Россия, а не Запад.