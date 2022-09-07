США-Израилю: ядерная сделка с Ираном не является неизбежной

7 сен. 13:57

США заверили Израиль, что американская сторона не пойдет на уступки Ирану, и "восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана не является неизбежным".

"Сделка может быть ближе, чем две недели назад, но результат остается неопределенным, так как сохраняются некоторые проблемы. В любом случае она не кажется неизбежной", -информирует портал Axios со ссылкой на свои источники.

Кроме того, власти США на консультациях с израильской стороной также подчеркнули, что Тегеран, а не Вашингтон пошел на уступки и отказался от своего требования исключить Корпус стражей исламской революции из американского списка террористических организаций.