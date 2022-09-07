МИД России начал работать над упрощением виз для интуристов

7 сен. 13:56

Министерство иностранных дел РФ начало проработку вопросов упрощения визового режима для иностранных туристов, желающих посетить Россию, - сообщила на ВЭФ официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Все сигналы, которые дает глава государства, оперативно принимаются в проработку", - отметила она, передает РИА Новости.

Напомним, накануне, 6 сентября, Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета по вопросу "О развитии туризма", поддержав идею об упрощении выдачи виз путешественникам из-за рубежа.