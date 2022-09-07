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МИД России начал работать над упрощением виз для интуристов

МИД России начал работать над упрощением виз для интуристов

Министерство иностранных дел РФ начало проработку вопросов упрощения визового режима для иностранных туристов, желающих посетить Россию, - сообщила на ВЭФ официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Все сигналы, которые дает глава государства, оперативно принимаются в проработку", - отметила она, передает РИА Новости.

Напомним, накануне, 6 сентября, Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета по вопросу "О развитии туризма", поддержав идею об упрощении выдачи виз путешественникам из-за рубежа.

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