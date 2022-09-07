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В Казахстане снимут фильм о Токаеве

В Казахстане снимут фильм о Токаеве

Глава Минкульта и спорта Казахстана Даурен Абаев анонсировал съемки фильма о президенте Касым-Жомарте Токаеве.

По его словам, на политическую карьеру нынешнего лидера страны, а также его действия в ходе январских погромов должны обратить внимание кинематографисты.

"Я абсолютно уверен, что вся политическая жизнь Казахстана, январские события рано или поздно будут выходить в виде фильма. Решения Касым-Жомарта Кемелевича во время январских событий этого достойны", - цитирует министра Sputnik Казахстан.

 

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