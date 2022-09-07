7 сен. 13:36

На следующей неделе в Крыму стартует бархатный сезон, который продлится до второй половины октября, - рассказал доцент кафедры туризма ТА КФУ Игорь Вахрушев, передает пресс-служба вуза.

"Климатический бархатный сезон – это когда мы имеем определенный тип температур, а туристическое понятие бархатного сезона – это когда туристы приезжают после основного, высокого сезона. Бархатный сезон более метеозависим, чем высокий. Но зависимость эта не температурная, большое значение имеет выпадение осадков. Если у нас будет сухая осень, то гости поедут по экскурсионным маршрутам", – рассказал Игорь Вахрушев, передает "АиФ-Крым".

"Сезон в этом году нам обещает очень интересного туриста. Это те люди, которые раньше ездили в бархатный сезон за рубеж, на экскурсионную программу в Европу, из-за визовых сложностей и проблем с логистикой могут выбрать Крым. Они смогут увидеть наши крымские экскурсионные объекты и сравнить, ведь в Крыму есть что посмотреть круглый год. Это наши дворцы, водопады, пещеры", – отметил эксперт.

Во время бархатного сезона в Крыму ожидается порядка 60% отдыхающих от основного сезона, и этот процент может повыситься. Сезон может стать испытательным для экскурсионной отрасли и показателем того, какие экскурсионные объекты могут принимать и заинтересовывать людей, какие услуги сервиса и обслуживания они могут предоставить. Это испытание и для гидов, которым предстоит посоревноваться за внимание туристов.

Продолжительность бархатного сезона в этом году будет зависеть от погоды: если осень будет сухая, даже если прохладная, туристы все равно приедут. Главное, чтобы не было дождей, поскольку это сильно скажется на посещаемости. Пока по предварительным прогнозам специалистов, бархатный сезон на полуострове продлится до середины октября.