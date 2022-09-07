Глава Кабардино-Балкарии заразился ковидом

7 сен. 13:31

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков перешел на "удаленку" из-за заражения коронавирусом. В связи с этим он не сможет участвовать в торжествах в честь 100-летия республики.

"Тест на коронавирус, который я сдаю периодически, показал положительный результат. Чувствую себя нормально, болезнь протекает бессимптомно. Однако в силу действующих правил перешел на удаленный режим работы", - сообщил республиканский лидер.

По его словам, все запланированные в республике праздничные мероприятия пройдут согласно утвержденной программе. "Исключением станет торжественное собрание общественности, которое мы перенесем на более поздний срок", - добавил он.