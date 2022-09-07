Путин поблагодарил предпринимателей за демонстрацию ответственности перед Россией

7 сен. 13:30

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ заявил, что, если бы российские предприниматели держали свои яхты и счета внутри страны, то ничего бы не потеряли.

Он подчеркнул, что "в свое время предупредил многих", в то время как каждый пытался защитить свои интересы.

"У них там что-то арестовали - счета, лодки и так далее. Предупреждал об этом. Лучше бы эти лодки здесь держали, а деньги вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры. Ничего бы не потеряли, все было бы здесь, на Родине. И прибыли бы получали от вложенных денег", - сказал глава государства.

Кроме того, сложившуюся ситуацию Путин назвал "уроком для всех". "Я говорил об этом и предупреждал… Но многие, кстати говоря, в том числе сидящие в этом зале, понимая это, ничего там особенно-то и не держали - за бугром. А все здесь, в дом. И оказались правы, на самом деле", - добавил он.

При этом российский лидер высоко оценил демонстрацию предпринимательским сообществом высшей ответственности "перед страной, перед Родиной, перед гражданами России". "Я хочу это отметить и их за это поблагодарить", - заключил президент.