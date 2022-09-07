РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Путин поблагодарил предпринимателей за демонстрацию ответственности перед Россией

Путин поблагодарил предпринимателей за демонстрацию ответственности перед Россией

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ заявил, что, если бы российские предприниматели держали свои яхты и счета внутри страны, то ничего бы не потеряли.

Он подчеркнул, что "в свое время предупредил многих", в то время как каждый пытался защитить свои интересы.

"У них там что-то арестовали - счета, лодки и так далее. Предупреждал об этом. Лучше бы эти лодки здесь держали, а деньги вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры. Ничего бы не потеряли, все было бы здесь, на Родине. И прибыли бы получали от вложенных денег", - сказал глава государства.

Кроме того, сложившуюся ситуацию Путин назвал "уроком для всех". "Я говорил об этом и предупреждал… Но многие, кстати говоря, в том числе сидящие в этом зале, понимая это, ничего там особенно-то и не держали - за бугром. А все здесь, в дом. И оказались правы, на самом деле", - добавил он.

При этом российский лидер высоко оценил демонстрацию предпринимательским сообществом высшей ответственности "перед страной, перед Родиной, перед гражданами России". "Я хочу это отметить и их за это поблагодарить", - заключил президент.

1130 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version