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В Сочи ускорят темпы сноса самостроев

Пресс-служба администрации Сочи

Власти Сочи ускорят процесс сноса самостроев – такое поручение дал глава города-курорта Алексей Копайгородский.

В Сочи сейчас демонтируют 137 незаконно построенных зданий, этими вопросами слажено занимаются правоохранители и надзорные органы. Власти изучают все обращения жителей и ТОСов, - передает "АиФ-Юг".

С начала 2022 года администрация города-курорта выявила больше 430 нелегальных построек. По каждой из них материалы были отправлены в суд.

Напомним, в кубанской столице за два месяца снесли шесть объектов капитального строительства и 170 временных сооружений, среди которых - 46 торговых объектов. 92 гаража, 21 забор и 11 других сооружений.

ФОТО Пресс-служба администрации Сочи
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