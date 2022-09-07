В Сочи ускорят темпы сноса самостроев

7 сен. 13:26

Власти Сочи ускорят процесс сноса самостроев – такое поручение дал глава города-курорта Алексей Копайгородский.

В Сочи сейчас демонтируют 137 незаконно построенных зданий, этими вопросами слажено занимаются правоохранители и надзорные органы. Власти изучают все обращения жителей и ТОСов, - передает "АиФ-Юг".

С начала 2022 года администрация города-курорта выявила больше 430 нелегальных построек. По каждой из них материалы были отправлены в суд.

Напомним, в кубанской столице за два месяца снесли шесть объектов капитального строительства и 170 временных сооружений, среди которых - 46 торговых объектов. 92 гаража, 21 забор и 11 других сооружений.