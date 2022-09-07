РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В банном комплексе Нур-Султана рухнул лифт с пассажирами

В банном комплексе Нур-Султана рухнул лифт с пассажирами

Лифт с пассажирами сорвался в банном комплексе в Нур-Султане, инцидент подтвердили в ДЧС столицы Казахстана.

Инцидент произошел 5 сентября 23:26 по местному времени в банном комплексе "Керемет". Одна из девушек по телефону сообщила о падении лифта с 1 на -1 этаж.

"Поступило сообщение о том, что там люди застряли в лифте. По прибытию спасателей установлено, что дверь лифта не открывается", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что все 8 пассажиров были спасены после проведения аварийно-спасательной операции.

580 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version