В банном комплексе Нур-Султана рухнул лифт с пассажирами

7 сен. 13:13

Лифт с пассажирами сорвался в банном комплексе в Нур-Султане, инцидент подтвердили в ДЧС столицы Казахстана.

Инцидент произошел 5 сентября 23:26 по местному времени в банном комплексе "Керемет". Одна из девушек по телефону сообщила о падении лифта с 1 на -1 этаж.

"Поступило сообщение о том, что там люди застряли в лифте. По прибытию спасателей установлено, что дверь лифта не открывается", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что все 8 пассажиров были спасены после проведения аварийно-спасательной операции.