Путин пригрозил оставить Евросоюз без электричества

7 сен. 13:10

Россия не будет поставлять энергоносители странам, которые будут нарушать контракты на поставку нефти и газа, заявил президент Владимир Путин

"Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. И нам останется только одно – как в известной русской сказке приговаривать "Мерзни, мерзни, волчий хвост", - сказал глава российского государства в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.

Далее российский лидер отметил, что в том случае, если страны будут принимать политические решения, которые противоречат контрактам с Россией на поставку энергоносителей, то Москва не будет их поставлять в ущерб своим экономическим интересам.