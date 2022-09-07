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Путин пригрозил оставить Евросоюз без электричества

Путин пригрозил оставить Евросоюз без электричества

Россия не будет поставлять энергоносители странам, которые будут нарушать контракты на поставку нефти и газа, заявил президент Владимир Путин

"Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. И нам останется только одно – как в известной русской сказке приговаривать "Мерзни, мерзни, волчий хвост", - сказал глава российского государства в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.

Далее российский лидер отметил, что в том случае, если страны будут принимать политические решения, которые противоречат контрактам с Россией на поставку энергоносителей, то Москва не будет их поставлять в ущерб своим экономическим интересам.

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