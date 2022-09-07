Подрядчики РЖД "наэкономили" на экологии в Георгиевске

7 сен. 13:03

Ставропольские следователи расследуют уголовное дело по факту махинаций с поставкой оборудования при реконструкции дезинфекционно-промывочной станции ОАО "РЖД" в Георгиевске, в котором подозревают подрядчиков компании, - сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

"В 2018 году между РЖД и АО "РЖДстрой" был заключен контракт на выполнение реконструкции очистных сооружений дезинфекционно-промывочной станции на железнодорожной станции "Георгиевск", включающей поставку и монтаж необходимого оборудования. В свою очередь "РЖДстрой" привлекло на субподряд компанию "Главдорпроект". Установлено, что работники подрядных организаций, действуя из корысти, предоставили к оплате отчетные документы с завышенной стоимостью поставленного оборудования, чем нанесли "РЖД" ущерб в 36 млн рублей"", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Уточняется, что средства были выделены "РЖД" в рамках инвестиционной программы "Обеспечение экологической безопасности".

Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных подозреваемых по 4 статье "мошенничество".