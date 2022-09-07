Рок-фестиваль на Суджукской косе вылился во взыскание замглавы Новороссийска

7 сен. 12:47

Прокуратура постановила привлечь замглавы Новороссийска Романа Бреуса к дисциплинарной ответственности, так как он не имел полномочий согласовывать проведение фестиваля на особо охраняемой природной территории.

Экологические активисты Новороссийска обратили внимание на то, что организаторы объявили о согласовании фестиваля "Тамань - полуостров свободы" на Суджукской косе и начали продавать билеты, а заместитель главы Новороссийска Роман Бреус ответил организаторам, что администрация города согласовала фестиваль, но добавил, что им требуется получить разрешение и от министерства природных ресурсов Краснодарского края. Тем не менее, организаторы выложили этот документ в своих соцсетях, удалив абзац о необходимом согласовании в Минприроды, - передает портал Юга.ру.

22 июня организаторы заявили о смене площадки для фестиваля. Минприроды все же не согласовало фестиваль, поскольку проводить такое мероприятие на особо охраняемой природной территории нельзя, так как это грозит местной флоре и фауне. 3 августа антитеррористическая комиссия запретила проводить фестиваль, а организаторы пожаловались на миллионные убытки.

Накануне "Наша газета. Новороссийск" сообщила, что Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура проверила согласование фестиваля городскими властями и установила, что городские чиновники не имели полномочий для такого решения. Прокуратура внесла мэрии представление, по которому замглавы Новороссийска Бреус привлечен к дисциплинарной ответственности.