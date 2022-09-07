Казахстан представил в Баку новый беспилотник "Лейла"

7 сен. 12:46

В рамках Международной выставки оборонной промышленности ADEX-2022, которая стартовала в Баку 6 сентября, республика Казахстан представила новую разработку - БПЛА "Лейла".

На выставке продукция казахстанской оборонной промышленности была представлена в павильоне АО "НК "Казахстан Инжиниринг".

Павильон посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он ознакомился с ряд беспилотников казахстанского производства: БПЛА-мишень и ударный беспилотник "Шагала-М", разработанный инженерами ТОО "R&D Центр Казахстан Инжиниринг", беспилотник для гражданского применения "Лейла".

"Название "Лейла" беспилотнику было присвоено (и согласовано с Ильхамом Алиевым) в честь азербайджанской летчицы Лейлы Мамедбековой – первой женщины-пилота в Азербайджане и на Кавказе, которая обучила более четырех тысяч десантников и летчиков в годы Великой Отечественный войны", – сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Беспилотник "Лейла" можно использовать в аграрной и нефтегазовой промышленности, геологии, мониторинговых, поисковых и спасательных операциях, а также для других целей.

БПЛА "Лейла" может развивать скорость до 160 км/ч, максимальная высота – до 3 500 м, продолжительность полета до пяти часов, полезная нагрузка - 20 кг, радиус действия – 80-100 км. Аппарат выдерживает экстремальные температуры - от минус 50 до плюс 50.

"Мы способны производить гражданскую продукцию широкого спектра применения, при необходимости ориентировать производства под военные нужды", – отметил глава "Казахстан Инжиниринг" Темиржан Абдрахманов.

Всего на выставке ADEX представлены свыше 200 компаний из 26 стран мира.