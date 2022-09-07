Зачем Рубен Варданян переезжает жить в Азербайджан

Российский предприниматель, инвестор, меценат армянского происхождения Рубен Варданян объявил об отказе от российского гражданства и желании переехать на постоянное место жительство на территорию Азербайджана, на которой временно размещен российский миротворческий контингент. Свой внезапный переезд бизнесмен выразил словами сочувствия к армянской общине Карабаха, которая, по его мнению, "оказалась всеми брошена и обманута".

Варданян может похвастаться знакомством со многими представителями российской политической элиты, а также преуспевающими зарубежными бизнесменами. В отличие от большинства крупных российских предпринимателей армянского происхождения, до сих пор Варданян не пытался высадить в Армении десант своих менеджеров, наспех сколотить партию для участия в парламентских выборах, чтобы потом довольствоваться скромными двумя процентами голосов избирателей. Варданян - меценат и венчурный филантроп, предпочитающий вкладывать средства в инновации и научные центы. Пока такие его соотечественники как глава Союза армян России Ара Абрамян осваивали ресурс российского (московского) армянства Рубен Варданян ориентировался на то, чтобы создать себе имя не только в России, но и Армении, развивая там социальное предпринимательство с привлечением бизнесменов армянского происхождения из США.

При этом Варданян вкладывал средства в незаконные проекты на территории Азербайджана в период оккупации части его территории, а потому настойчиво просил руководство России вмешаться в военные действия в сентябре-ноябре 2020 года на стороне оккупанта.

При этом демонстративный отказ от российского гражданства сложно назвать стремлением легализовать часть активов в пространстве восстановленной азербайджанской государственности.

Переезд Варданяна можно охарактеризовать как очередной проект на территории, которая в свое время превратилась в оккупационный бизнес. Война разрушила мифологию сепаратистов, прежние экономические связи разорваны, а иллюзия процветания исчезнувшей "НКР" благодаря так называемым местным олигархам развеяна. В то время как Азербайджан стремительно восстанавливает в Карабахе инфраструктуру, дороги и связь, армянская общественность деоккупированного региона перестает верить в то, что альтернативы сепаратизму нет.

Варданян же думает реанимировать остатки экономики незаконного режима на территориях, которые будут интегрированы в Азербайджан. Сейчас, когда часть армян уезжает из региона, Варданян хочет вселить в сознание армянской общины идею о том, что несмотря на разгром, будущее в условиях сепаратистского бизнеса вполне возможно. Не исключено, что зона ответственности российских миротворцев считается наиболее благоприятной для возрождения националистических идей, поскольку в самой Армении крайне сложно создать конкуренцию премьеру Пашиняна ввиду его стремления тотально контролировать политику республиканских СМИ. Уникальный случай переезда влиятельного бизнесмена в зону проведения миротворческой миссии наводит на мысль о его ангажированном характере. Причем Варданян переезжает не как обыватель, поскольку свой бизнес в России он не распродал. Скорее всего, публичный отказ от российского гражданства всего лишь промоакция, за которой последует развитие сюжета.