Рискнет ли ЕС установить потолок цен на российский газ?

Сегодня, 7 сентября, представители стран Евросоюза соберутся для того, чтобы попытаться установить ограничение потолка цен на российский газ – их хотят ограничить стоимостью производства мегаватт-часа электроэнергии на газовых электростанциях в 50 евро, что в пять раз меньше текущей спотовой цены. Впрочем, в Еврокомиссии такой шаг назвали авантюрой. Против высказались и представители ряда стран ЕС.

Главным скептиком в этом вопросе выступила промышленно развитая Германия, заявив о том, что такая мера достаточно рискованна и провокационна, и ЕС следует сосредоточиться на более мягких мерах по снижению цен на энергоносители, например, на налоге на сверхприбыли от их продажи. Тем не менее, в целом в Берлине готовы к переговорам в европейском формате, хотя один из дипломатов из ЕС назвал ФРГ "проблемой", потому что стране требуется много времени на принятие решения относительно потолка цен. По мнению другого евродипломата, из-за позиции Берлина результат встречи представителей стран Евросоюза сегодня, "к сожалению, будет негативным".

Масла в огонь сомнений подливает и то, что Москва в ответ на ограничение цены может полностью прекратить поставки "голубого топлива", а это приведет к сокращению потоков газа в более мелкие и зависимые Словакию и Чехию, с которыми придется делиться своими запасами той же Германии, при этом обделяя себя.

Тем, что такие меры будут носить временный характер и их могут ввести на шесть месяцев и, возможно, продлить еще на полгода, утешает жителей Франции госсекретарь по делам Европы при французском МИД Лоранс Бун. Более прагматичны в этом отношении власти Испании: министрам стран ЕС будет "несколько сложно" решить, как "оформить общий набор методов", и определить технические подробности одобренных мер, - считает испанский министр экологического перехода Терес Рибера. Сама Испания так и не высказала однозначной поддержки идеи потолка цен на импортируемый из России газ. Представитель Минэкономики ФРГ, в свою очередь, заявил, что Берлин хочет создать государственную "экспертную комиссию", чтобы определить "наиболее мудрый" подход к ограничению цен на газ, что тоже затормозит быстрое принятие решения на уровне Евросоюза.

Неутешительны и прогнозы немецких энергетиков: как заявил глава немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах, даже после завершения российской спецоперации на Украине цены на газ не упадут мгновенно, а "худшее еще впереди". "Мы... не ожидаем, что цены на газ мгновенно упадут. Таким образом, бремя будет лежать на наших потребителях, в том числе на промышленности, в течение последующих лет", - сказал он в интервью телеканалу CNBC, добавив, что уже сейчас цены на оптовых рынках выросли в 20 раз по сравнению с теми, что были два года назад.

Более резко о попытках ограничения цен на российские энергоресурсы высказался президент России Владимир Путин: выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, он назвал бредом и чушью любые попытки такого ограничения цен.

"Столкнувшись с тем, что сейчас происходит, думают, как от этого уйти, ограничить административными решениями цену. Очередной бред, чушь, что приведет к дальнейшему росту на мировых рынках, в том числе и в Европе. Ничего административным путем в сфере экономики и мировой торговли решить нельзя", - сказал он, отметив: ситуация с газом на европейских рынках - это результат работы их специалистов и Европейской комиссии, тогда как Россия со своей стороны предлагала долгосрочные контракты.

Что касается реализации, то потребности в энергоресурсах в мире так велики, что у России нет никаких проблем с ней, - заявил Владимир Путин, добавив, что потребности в энергоресурсах растут у такой крупной экономики, как китайская, и если Европе не нужны преимущества по дешевому газу из РФ, то есть и другие страны, готовые сотрудничать в этом вопросе.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин, достичь согласия по ограничению потолка цен на российский газ для стран ЕС будет огромной проблемой. "Есть одна простая вещь – ограничить цену на российский газ можно только путем нарушения контракта. То есть фактически покупатель должен будет уведомить продавца о том, что он не собирается исполнять контракт. Если покупатель это сделает, значит, он не будет в рамках этого контракта получать газ. Естественно, очень многие страны, которые в той или иной степени зависят от российского газа, это прекрасно понимают", - прежде всего обратил внимание он.

"Более того, они понимают и другое: цена российского трубопроводного газа намного ниже текущей биржевой цены. Если им придется одномоментно переключиться с российского газа на другие поставки, то цены еще больше вырастут. В российском газе формула ценообразования сформирована с частичным учетом нефтепродуктов, которые по цене ниже. Соответственно, сразу у нескольких стран ЕС стоит простой выбор – либо согласиться и получить проблему того, что нет газа в условиях дефицитного рынка, либо не идти на эту авантюру и тогда продолжить работу в привычном режиме, спокойно закупая тот газ, который до этого поставлялся", - пояснил эксперт, предположив: исходя из интересов целого ряда стран, они примут решение эту инициативу не поддерживать, или ее примут те страны, которые и так не получают газ из России, по принципу "если нам плохо, пускай и другим будет хуже".

Также экономист напомнил, что решения в ЕС должны приниматься при единогласном согласии всех его участников, а этого в данной ситуации ожидать не стоит. Что касается их опасений в том, что Россия может просто перекрыть газовый вентиль, то это достаточно странно. "Что значит перекрыть газовый вентиль? Россия не будет этого делать. Есть контракт, который исполняется и в котором все прописано. Поставляется газ, за него должна быть выплачена определенная сумма. Если она не выплачена, то контракт не исполняется. Если любой потребитель уведомит "Газпром", что он больше не намерен исполнять контракт, естественно, в рамках этого контракта никакие поставки ему осуществляться не могут. Вот и все. Это не какое-то ответное решение, это просто неисполнение контракта с европейской стороны, после чего контракт перестает действовать и никаких обязательств по поставкам нет больше", - заключил Вячеслав Кулагин.