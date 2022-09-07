Пашинян пригрозил России дестабилизацией Южного Кавказа 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил сегодня на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Сидя по левую руку от президента России Владимиром Путина, армянский лидер предупредил, что Южному Кавказу грозит дестабилизация в случае, если Москва, Вашингтон и Брюссель не помогут Еревану держать ситуацию в регионе под контролем.



Никол Пашинян так и сказал: "Надеюсь, что в тесном сотрудничестве с международными партнерами и Россией Армения сумеет управлять ситуацией и держать ее в регионе под контролем; это важно и для глобальной безопасности". Данные слова прозвучали из уст руководителя государства, три десятка лет оккупировавшего 20% территорий своего соседа. Армения устроила масштабную этническую чистку и изгнала как со своей земли, так и из захваченных районов Азербайджана порядка миллиона местных жителей только за то, что они азербайджанцы. Именно Ереван вплоть до разгрома армянских оккупационных сил азербайджанской армией занимался дестабилизацией Южного Кавказа.



После капитуляции Армении, подписанной Николом Пашиняном в ночь на 10 ноября 2020 года, Ереван не отказался от курса на создание проблем для региона, разве что его возможности резко сократились. Азербайджан освободил свои земли, ВС Армении были практически уничтожены, миллиарды долларов, потраченные армянскими властями и спонсорами армяно-азербайджанского конфликта на вооружения, превратились в пепел и металлолом. Можно сказать, Ереван лишился рук и ног, чтобы кому-то всерьез угрожать, и по двум годам дальнейших событий мы видели, что любая провокация, которую он пытался устроить против Баку, неизбежно заканчивалась провалом. Последний яркий пример – спецоперация ВС АР "Возмездие" возле азербайджанского города Лачин: армянские боевики попробовали закрепиться на чужой земле, но были немедленно обезврежены.



Что у Еревана осталось после Карабахской войны, так это острый язык. Не всегда изобретательный, редко убедительный, но настойчивый. Пашинян и его люди ездят всюду, чтобы озвучивать одни и те же положения в надежде, что когда-нибудь количество сказанного перейдет в количество. Не вполне ясно, понимают ли они, что этот план не работает, что в реальной политике заявления – это только верхний, публичный и в значительной степени игровой слой, который ничего не стоит без конкретики государственных действий, без предметных проявлений политической воли. Тот, кто ничего не делает, в конечном счете ничего не получает, но Еревану это как будто неизвестно, поэтому он продолжает изо дня в день требовать многого от соседей, союзников и партнеров, ничего не делая сам.



Вот и сегодняшнее выступление Никола Пашиняна на ВЭФ, проговоренное буквально в глаза Владимиру Путину, состояло из жалоб на то, что Россия и Запад как-то очень плохо помогают Армении противостоять Азербайджану. Армянский премьер изобрел новую причину поражения Еревана в Карабахской войне в 2020 году: якобы в тот момент "внимание мирового сообщества и России было приковано к пандемии коронавируса", а потому они не стали воевать против Азербайджана на стороне оккупационных сил Армении. При этом Пашинян умолчал о том, что как раз Армения, еще весной отменив пандемические ограничения, все лето готовилась к расширению зоны оккупации, пыталась в июле захватить часть территорий Азербайджана в Товузском районе, а в августе стала собирать добровольческие отряды.



Ту же жалобу на недостаточное внимание к реваншистским, конфронтационным нуждам Еревана Никол Пашинян повторил и в применении к сегодняшнему дню, заявив, что "внимание всего мирового сообщества и особенно стратегического партнера в сфере безопасности – России, сконцентрированօ на ситуации вокруг Украины; есть опасения, что это может привести к дестабилизации в регионе". Единственной стороной на Южном Кавказе, кому интересна дестабилизация, является Армения, поскольку Азербайджан нацелен на возрождение освобожденных районов, реинтеграцию местного населения в свое гражданское общество и закрытие навсегда конфликтной страницы истории. Получается, что Пашинян, находясь в полуметре от Путина, объявил, что будет пытаться блокировать армяно-азербайджанское урегулирование провокациями, пока Москва занята спецоперацией на Украине.



Угроза была, конечно, предварена формальными заявлениями, что Армения стремится к разблокированию коммуникаций в регионе и к нормализации отношений с соседями, а с другого конца прикрыта заключением "наши отношения с РФ остаются и должны быть стратегическими и союзническими". Однако именно она оказалась основным зерном речи Никола Пашиняна на Восточном экономическом форуме: пока Россия находится в непростом геополитическом положении, ей не стоит рассчитывать на помощь Армении в российских потребностях мира и стабильности на ее границах. Наоборот, армянский премьер-министр пообещал российскому лидеру проблемы.



Что ж, если такие проблемы действительно возникнут, стоит ожидать, что Россия сможет их решить в контакте с союзным Азербайджаном и стратегическим партнером Турцией.