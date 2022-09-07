Температура выше плюс 19 в помещении станет вне закона в Швейцарии

7 сен. 12:14

Жителей Швейцарии, которые предстоящей домой будут поддерживать у себя дома температуру выше 19 градусов, могу ждать штрафы, сообщил пресс-секретарь федерального департамента экономики Маркус Спурндли, пишет газета Blick.

"Нарушения закона о государственном снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться", - заявил чиновник.

При этом умышленное нарушение температурного режима может привести к наказанию в виде тюремного заключения сроком до трех лет.

Ранее правительство Швейцарии выпустило соответствующие директивы в условиях дефицита газа в стране.

Напомним, Швейцария не входит в ЕС, однако поддержала европейские санкции против России, в результате была включена в список "недружественных" стран.