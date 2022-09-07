Восстановление бани обойдется Кисловодску в 100 млн рублей 

7 сен. 12:07

Общественную баню в Кисловодске, здание которой находится в аварийном состоянии, планируют восстановить к концу 2023 года, сообщили в пресс-служба администрации Кисловодска.

Уточняется, что на эти цели будет выделено 100 миллионов рублей. "В Кисловодске приступили к восстановлению единственной городской бани, которую закрыли в 2019 году из-за аварийного состояния. Согласно проекту реконструкции, на первом этаже здания, построенного 50 лет назад, расположится общественное отделение, а на втором – спа-зона. Предусмотрены массажные и косметологические кабинеты, отдельное место для семейного отдыха", - сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

Далее он отметил, что ремонт планируется завершить до конца 2023 года.