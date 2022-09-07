День города в Москве будет прохладным

7 сен. 11:57

По прогнозам синоптиков, предстоящие праздничные выходные в Москве будут прохладными, воздух не прогреется выше плюс 15.

"Погода обещает быть довольно комфортной, хотя, может быть, немного прохладнее, чем нам бы того хотелось. <…> Температура воздуха в ночные часы довольно низкая, плюс 3 - плюс 5 в субботу, на пару градусов потеплее будет ночь на воскресенье. Дневная температура плюс 13 - плюс 15 и в субботу, и в воскресенье. То есть, температура воздуха будет еще ниже климатической нормы", - рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

По словам синоптика погода станет более комфортной, ветер с северного сменится на восточный, юго-восточный, облаков не ожидается. "Погода будет менее влажной, содержание кислорода в воздухе будет достаточным", - заключила Позднякова.