Прибалтика закрывает сухопутные границы для россиян

7 сен. 11:43

Власти Латвии, Литвы и Эстония достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда россиян, об этом сообщил латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

"Литва, Латвия и Эстония достигли принципиального соглашения, чтобы ограничить перемещение граждан РФ через их границы с РФ и Белоруссией", - заявил он.

Исключение будет сделано для водителей грузовиков, дипломатов, а также россиян, пересекающих границу по гуманитарным и семейным причинам.

Ринкевичс добавил, что официальное объявление ограничений будет сделано правительствами стран Балтии в ближайшие дни.

Финляндия не присоединилась к этому решению - страна введет ограничения в том случае, если они будут согласованы на уровне Еврокомиссии.