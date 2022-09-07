Россия нарастит поставки продуктов питания в Узбекистан

7 сен. 11:20

Россия готова нарастить поставки в Узбекистан продовольствия, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

В этом году, по данным Госкомстата, больше всего Россия ввезла в Узбекистан маргариновой продукции - 86,3 тыс тонн. Также было поставлено 17,4 тыс т какао и шоколад, 16,6 тыс т растительного масла, 15 тыс т картофеля, 9,4 тыс т пшеничной муки, 8,4 тыс т молочной продукции, 3,6 тыс т мяса птицы, 2,9 тыс т рыбы и морепродуктов.

Планируется увеличить поставки в республику подсолнечного масла, пшеницы, сахара и кондитерских изделий.