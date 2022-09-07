Еще 47 958 россиян заразились COVID-19

7 сен. 11:13

В России за минувшие сутки выявили 47 958 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 8 400, в Санкт-Петербурге - 3 172, в Подмосковье – 1 497. В Краснодарском крае - 2 040, в Ставропольском крае - 759, в Крыму - 516, в Дагестане - 146, в Кабардино-Балкарии - 79, в Адыгее - 70, в Карачаево-Черкесии - 90, в Чечне - 19, в Северной Осетии - 48, в Ингушетии - 40.

Общее число инфицированных в России достигло 19 857 571.

Госпитализированы за сутки 4 086 человек. Выздоровели 52 611 пациентов, за все время - 18 876 316.

Умерли за сутки 94 человек, с начала пандемии – 384 976.