С начала года Краснодарский край посетили почти 13 млн туристов

7 сен. 10:59

В этом году турпоток на курорты Краснодарского края уже приблизился к 13 млн человек, туристов становится больше, несмотря на сложности с авиасообщением, возникшие в этом сезоне, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Сегодня мы делаем все, чтобы наши основные курорты принимали гостей весь год. При этом развиваем потенциал и других территорий на побережье и в предгорье. Работаем по всем направлениям - пешеходные маршруты, винный, экологический и агротуризм. С каждым годом они пользуются все большим спросом", - заметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Всего в регионе три курорта федерального значения - Сочи, Анапа и Геленджик. На них, по словам Кондратьева, приходится основная часть туристов.

В будущем туристов привлекут новые курортные кластеры "Абрау-Утриш" и "Долина Васта".

По итогам 2021 года в Краснодарском крае отдохнули 16,5 млн россиян.