"Туризм.РФ" поможет Дагестану в развитии отрасли

7 сен. 10:57

Дагестан и "Туризм.РФ" подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает Telegram-канал администрации главы республики.

"Основная цель соглашения - долгосрочное взаимодействие сторон в сфере развития туризма, туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства в Дагестане в рамках национального проекта", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Подписи под документом, который был подписан в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сегодня поставили глава республики Дагестан Сергей Меликов и генеральный директор "Туризм.РФ" Сергей Суханов.

Соглашение включает в себя развитие внутреннего и въездного туризма в Дагестане, создание и развитие туристских территорий, увеличение внутреннего туристического потока, обеспечение социально-экономического развития РФ и Дагестана.